На Донетчине 93 населенных пункта остаются без электричества

В Донецкой области энергетики компании ДТЭК восстановили электроснабжение 16 населенных пунктов, но еще 93 населенных пункта остаются обесточенными.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДТЭК, в работах участвовали 368 энергетика компании в составе 146 бригад с использованием 123 машин спецтехники.

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