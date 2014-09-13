На Донетчине 93 населенных пункта остаются без электричества
10:17, 13 сентября 2014Общество
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Кроме того, в Донецкой области восстановлено электроснабжение 16 населенных пунктов.
93 населенных пункта остаются без света / Фото УНИАН
В Донецкой области энергетики компании ДТЭК восстановили электроснабжение 16 населенных пунктов, но еще 93 населенных пункта остаются обесточенными.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДТЭК, в работах участвовали 368 энергетика компании в составе 146 бригад с использованием 123 машин спецтехники.
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