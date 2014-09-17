Улицы Мариуполя патрулируют сводные отряды местной и киевской милиции

Об этом сообщает пресс-служба областного МВД.

По словам начальника милиции общественной безопасности Жовтневого РО Мариупольского ГУ Владимира Сухова, в настоящее время в качестве дополнительных сил в районе несут службу бойцы спецбатальона по охране общественного порядка (г. Киев).

С помощью таких смешанных патрулей удается сохранять стабильное оперативное состояние и своевременно реагировать и пресекать различного рода правонарушения.

Читайте такжеВозле Мариуполя пограничники задержали микроавтобус с боеприпасамиПо словам милиционеров, территория обслуживания устанавливается с учетом расположения питейных заведений и других мест значительного скопления людей. Кроме того, на территории Октябрьского района города расположены шесть объектов, взятых под круглосуточную охрану.

Дополнительные силы будут находиться в Мариуполе, пока там не стабилизируется обстановка.