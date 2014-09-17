Омбудсмен: Самое циничное нарушение прав человека в Крыму - автоматическое гражданство РФ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская считает самым циничным нарушением прав человека в Крыму автоматическое получение гражданами Украины российского гражданства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмена, об этом Лутковская сказала во время презентации мониторингового исследования «Шесть месяцев спустя: сворачивание прав и свобод человека в Крыму», подготовленного Крымской полевой миссией по правам человека на основе материалов, собранных миссией в июле-августе 2014 года в АР Крым, России и Украине.

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В пресс-службе напомнили, что из-за искусственных усложнений при подаче заявлений о желании оставить гражданство Украины, по законодательству России украинские граждане автоматически получили гражданство РФ, что является откровенной дискриминационной практикой.

Среди этой категории граждан Украины особыми являются нарушения прав лиц, находящихся на полуострове в местах лишения свободы, ведь осужденные украинскими судами, они теперь отбывать наказание по российским законам.

По словам Лутковской, она уже получила от таких лиц более 400 жалоб с просьбой содействовать в переводе их для отбывания наказания на территорию материковой Украины.

Во время проведения презентации Лутковская обратилась к влиятельным международным организациям с предложением создать специальную международную миссию для осуществления постоянного мониторинга за соблюдением прав и свобод человека в АР Крым, прежде всего, представителей национальных меньшинств.

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Сопредседатель Крымской полевой миссии, известный российский правозащитник Андрей Юров поддержал позицию украинского омбудсмана, назвав беспрецедентной ситуацию с соблюдением прав и свобод людей на Крымском полуострове. Он, в частности, сравнил автоматическое получение украинскими гражданами гражданства РФ с крепостной практикой передачи земли от одного помещика к другому вместе с крестьянами, которые на ней проживают.

Высоко оценив работу Крымской полевой миссии, которая является практически единственным источником информации о реальном положении дел с соблюдением прав граждан на полуострове, особенно украинского и крымскотатарского национальных меньшинств, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил тот факт, что практически начался новый этап эскалации насилия и прямых угроз в отношении крымскотатарского народа и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество миссии с Меджлисом.

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Крымская полевая миссия осуществляет свою мониторинговую деятельность на полуострове с 5 марта 2014 года и является результатом объединения усилий ряда правозащитных организаций из Украины, России, стран СНГ, а также международных организаций при поддержке уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.