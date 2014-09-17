Сегодня исполняется 75 лет со дня вторжения СССР в Польшу

1 сентября 1939 года после организованной немцами провокации на границе войска вермахта начали наступление на Польшу. Вскоре после этого Англия и Франция, которые были гарантами безопасности Польши, объявили войну Германии, но фактически не вели боевых действий.

17 сентября 1939 года, когда большая часть Польши уже была захвачена Германией, подразделения Красной армии перешли польскую границу, преодолевая сопротивление легковооруженных пограничных войск.

28 сентября между СССР и Германией был подписан Договор о дружбе и границах, который устанавливал деление оккупированных территорий.

Читайте также75 лет назад началась Вторая мировая война17 сентября по радио с обращением к гражданам СССР выступил нарком иностранных дел Молотов, сообщив о переходе армией польской границы.

В частности, он обвинил польское государство в "недееспособности".

"Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. В силу такого положения заключенные между Советским Союзом и Польшей договора прекратили свое действие", - заявил он.

Также он оправдал вторжение в Польшу заботой о безопасности границ СССР и судьбу "братских украинского и белорусского народов.

За два года "заботы" в Западной Украине были депортированы, арестованы или расстреляны сотни тысяч людей (по разным оценкам, около 10% населения).

По материалам открытых источников