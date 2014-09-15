Военнослужащие себя в парламенте «не найдут» - Фесенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции.

Эксперт отметил новейшую политическую моду на “героев войны в титульной части списков”.

“Почти у всех партий Майдана мы это видим”, - добавил Фесенко.

Следовательно, по его мнению, это является новейшей политической модой и электоральной технологией.

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“Таким образом, большинство партий, которые ориентируются на избирателей-сторонников Майдана, - они подчеркивают свой патриотизм, демонстрируют, что “наши там воюют” или “герои войны нас поддерживают, именно нашу партию”, - сказал эксперт и добавил, что это игра на патриотических настроениях.

“Рискну допустить, что значительная часть этих людей в Верховной Раде себя не найдет. Они привыкли воевать, а здесь нужно заниматься рутинным, нудным трудом”, - сказал политолог.

В то же время некоторые, по его мнению, смогут поработать на то, чтобы контролировать Министерство обороны и продвигать интересы добровольческих батальонов.

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“Но некоторые из этих людей посмотрят на парламентскую практику и скажут: что это за бардак, что я здесь делаю и не прекратить ли все это бессмысленное действо”, - подчеркнул Фесенко.

По его мнению, вся эта ситуация может стать своеобразной миной замедленного действия. Кроме того, может возникнуть моральная дилемма: воевать или быть парламентарием, добавил эксперт.