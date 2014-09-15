Российский суд снова отказался отпустить Савченко под залог

Об этом корр. ИТАР-ТАСС передает из зала суда.

Суд согласился с доводами следствия, что в случае освобождения Савченко под залог в 1 млн рублей, что предлагали ее адвокаты, обвиняемая может скрыться и не явиться в суд, где будут проходить слушания дела по существу.

Это произошло вопреки тому, что защита Савченко настояла на исследовании в ходе заседания письменных доказательств обвинения, которые, по ее мнению, доказывают отсутствие среди доказательств следствия ее причастности к гибели российских журналистов.

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Напомним, Надежда Савченко получила первый номер в списке кандидатов от партии "Батькивщина" на выборы в Верховную Раду.