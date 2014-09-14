СМИ: Снежнянский машиностроительный завод работает в три смены на российский авиапром

Об сообщает ZN.UA.

Как рассказал изданию один из высококвалифицированных токарей завода, ранее их зарплата в размере 5-7 тысяч гривен перечислялась на карточку. В настоящий момент слесарь 6-7 разряда получает не менее 15 тыс грн наличными.

Читайте такжеТеррористы окопались в Снежном из-за стратегического завода авиапрома - активистС завода вывезены уникальные штампы-лекала, определяющие точность производства лопаток для авиатурбин, имеющих сложный геометрический профиль. И готовые лопатки, производимые на заводе в три смены, вывозят в Санкт-Петербург.

Заготовки для лопаток, по информации источника, Снежнянский машиностроительный завод получаем с головного предприятия - Запорожского завода "Мотор Cич". Раньше их доставляли по железной дороге, теперь, когда это невозможно - доставляют грузовиками-длинномерами.

На Снежнянском заводе заготовки высококлассными токарями доводятся до нужного уровня, с помощью уникальных штампов проверяя правильность готового изделия.

Уже вывезены сотни уникальных штампов.

Отметим, что на территории бывшего СССР всего два завода, производящих лопатки для вертолетов - в Запорожье и Снежном.

Читайте такжеВ Снежном растет количество боевиков - Донецкая ОГАКак известно, сейчас под Санкт-Петербургом строится завод по производству лопаток для турбин.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны 16 июня запретил сотрудничество с Российской Федерацией в сфере ВПК.

Ранее Александр Турчинов, будучи и.о. президента, подписал указ о прекращении сотрудничества с РФ в военной сфере касательно производства и поставок в Российскую Федерации оружия и вооружений, и было разрешено сотрудничать только в производстве продукции двойного назначения, например, двигателей для вертолетов, которые могут использоваться и в военных, и в гражданских целях.