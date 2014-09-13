Боевики активизировали разведку вокруг Мариуполя
Наши военные полностью контролируют ситуацию на подступах к Мариуполю.
Боевики активизировали проведение разведывательных мероприятий вокруг г. Мариуполь для установления мест расположения подразделений АТО.
Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.
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Ситуация в городе спокойная, наши военные полностью контролируют ситуацию на подступах к Мариуполю. В пределах Донецкой и Луганской областей продолжается перегруппировка подразделений ВС РФ и незаконных вооруженных формирований.
Яу сообщал УНИАН, несмотря на режим прекращения огня, террористы продолжают провокации.
Военнослужащие сил АТО открывают огонь только в ответ и только для защиты, при явном нападении на позиции и блокпосты. Официально подтвержденные потери террористов за прошедшие сутки составляют три танка и 12 человек.