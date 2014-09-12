СБУ сообщает об отбитой информационной атаке российских спецслужб

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, во время мероприятий по противодействию информационной агрессии РФ против Украины обнаружено вредоносное программное обеспечение, которое спецслужбы России использовали для получения несанкционированного доступа к сведениям, которые обрабатываются на компьютерах.

На личные и служебные почтовые ящики украинских граждан осуществлялась массовое распространение сообщений со ссылкой на якобы важную информацию «о сепаратистах на территории Донецкой и Луганской областей». Названия таких писем и адреса отправителей постоянно менялись. В частности, один из них якобы содержал общий список заложников, удерживаемых террористами.

На самом деле письма содержали ссылку на файл, пораженный вредоносным вирусом, который обеспечивал полный контроль над компьютером. Установлено, что управление этими атаками осуществлялось из единого контрольного центра российских спецслужб.

Читайте такжеСмартфоны украинцев атакует опасный вирус из Москвы«Эту информационную атаку мы отбили, - отметил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский. - Но надо быть готовым, что она далеко не последняя. Должны учитывать, что при разработке новых версий вредоносных компьютерных программ российские спецслужбисты используют методику психологических диверсий. Ведь первой реакцией нормального человека, который получила письмо с таким названием, открыть его, чтобы броситься на помощь. В этом циничный расчет».

«СБУ призывает граждан быть бдительными, обращать внимание на адрес отправителя, удалять подозрительные письма, сообщать о случаях такой фейковой рассылки правоохранительным органам», - подчеркнул Лубкивский.