Силовики оборудовали более 100 блокпостов и опорных пунктов – Тымчук
Украинские силовики оборудовали более 100 блокпостов и опорных пунктов на границе кризисного района зоны АТО.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
«Украинские войска в зоне конфликта на Донбассе продолжают осуществлять мероприятия по укреплению своих позиций, инженерному оборудованию линии обороны и совершенствованию системы огня. Одновременно осуществляется процесс восстановления боеспособности наших подразделений и частей», - написал он.
Читайте такжеУкраинские войска выровняли и укрепили линию фронта - СНБО«По границе кризисного района подразделения ВС Украины, Национальной гвардии и МВД оборудовали более 100 блокпостов и опорных пунктов», - добавил эксперт.
Также особое внимание уделяется укреплению обороны в секторе «М» (район Мариуполя).
Как подчеркнул Тымчук, повсеместно проводятся мероприятия по поиску и обезвреживанию диверсионно-разведывательных групп противника.
Как сообщалось ранее, минувшей ночью боевики и российские военные продолжили атаковать позиции украинских войск.