Силовики оборудовали более 100 блокпостов и опорных пунктов – Тымчук

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«Украинские войска в зоне конфликта на Донбассе продолжают осуществлять мероприятия по укреплению своих позиций, инженерному оборудованию линии обороны и совершенствованию системы огня. Одновременно осуществляется процесс восстановления боеспособности наших подразделений и частей», - написал он.

Читайте такжеУкраинские войска выровняли и укрепили линию фронта - СНБО«По границе кризисного района подразделения ВС Украины, Национальной гвардии и МВД оборудовали более 100 блокпостов и опорных пунктов», - добавил эксперт.

Также особое внимание уделяется укреплению обороны в секторе «М» (район Мариуполя).

Как подчеркнул Тымчук, повсеместно проводятся мероприятия по поиску и обезвреживанию диверсионно-разведывательных групп противника.

Как сообщалось ранее, минувшей ночью боевики и российские военные продолжили атаковать позиции украинских войск.