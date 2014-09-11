Украинские войска выровняли и укрепили линию фронта - СНБО
Украинские войска выровняли и укрепили линию фронта, что исключает появление «котлов» и необходимости вывода сил АТО из окружения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Мы уже прекратили практику оставлять наши отдельные подразделения на отдельных участках, которые очень быстро окружаются, и потому сейчас принято решение о создании единой линии фронта, выведены наши отдельные военнослужащие, которые оставались на позициях», - заверил он.
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По его словам те позиции, которые теперь занимают силы АТО, – «это та линия фронта, которая зафиксирована. Она оборудована и фортификационно защищена, поэтому мы сейчас имеем единую линию, которая исключает любые «котлы» и необходимость вывода наших окруженных военных».