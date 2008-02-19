Ющенко говорит, что Украина еще не определилась относительно Косово

Украина еще не определила своей позиции относительно статуса Косово.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Днепропетровске.

Он сказал, что дал поручение министру иностранных дел Украины провести двусторонние консультации со стратегическими партнерами Украины – ЕС, Россией, США и другими для приближения к принятию решения.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина исходит из национальных интересов и международного права, говоря о «таком особом решении».

Он высказал мнение, что неуступчивость и радикализм сторон, которые принимают непосредственное решение о признании или непризнании суверенитета Косово, существенно вредят общему процессу.

В то же время, Украина исходит из того, что для решения признания или непризнания суверенитета для большинства стран еще нужно время. Он считает, что для того, что большинство стран еще не высказали свою точку зрения, есть множество причин. Первая, по словам В.ЮЩЕНКО, определяет и украинское поведение. «Мы исходим из того, что возможности переговорного процесса, возможности переговорного урегулирования еще не исчерпаны», - сказал Президент, отметив, что сегодня стоит дождаться того, чем завершится рассмотрение этого вопроса в Совете безопасности ООН. Он подчеркнул, что для Украины очень важно решение Совета безопасности ООН, позиции ОБСЕ, Евросоюза.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина хотела бы, чтобы Совет безопасности ООН нашел более четкое глобальное международное решение по этому вопросу. При этом Президент отметил, что для каждой страны решение является непростым, поскольку есть те или иные основания для сдержанности.

«Формула и модель урегулирования статуса Косово не является прецедентом, даже исходя из того, что по этому замороженному конфликту существует специальное решение Совета безопасности ООН, и уже само это решение делает рассмотрение этой ситуации беспрецедентным», - сказал Президент. Он подчеркнул, что Украина будет подходить к принятию своего решения по статусу Косово не как к прецеденту относительно других замороженных конфликтов.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля 2008 года парламент Косово единогласно ратифицировал Декларацию о независимости края.

Белград признал акт о провозглашении краем независимости недействительным и призвал международное содружество "аннулировать его как противоречащий международному праву".