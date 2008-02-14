Балога отозвал из Верховной Рады письмо Шлапака

Секретариат Президента отозвал письмо первого заместителя руководителя Секретариата главы государства Александра ШЛАПАКА к председателю Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Александру ТКАЧЕНКО с рекомендацией принять законопроект о госзакупках в первом чтении при условии его дальнейшего усовершенствования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом проинформировал руководитель СП Виктор БАЛОГА.

«Это письмо не было согласовано с главой государства и не представляет официальной позиции Секретариата», – объяснил В.БАЛОГА.

В свою очередь, А.ШЛАПАК отметил необходимость скорейшего и решительного упорядочения закупок товаров, работ и услуг за государственные средства, очищения этой сферы от коррупции и злоупотреблений.

По его словам, нынешний порядок проведения соответствующих процедур фактически превратил госзакупки в теневой Клондайк для ловких дельцов и их покровителей из властных кабинетов. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на необходимости наведения порядка в этом вопросе, в надежде на согласованную работу демократической коалиции и сформированного ею Кабинета министров.

В то же время, по мнению А.ШЛАПАКА, принятый Верховной Радой 12 февраля в первом чтении измененный законопроект о госзакупках не сможет повлиять на осуществление качественных изменений в этой сфере. Более того, он сохраняет существующие непрозрачные схемы тендеров, а значит и широкие возможности для махинаций и теневых сделок.

В частности, в одобренном законопроекте сохранена межведомственная комиссия по вопросам государственных закупок, которая уже давно стала источником масштабных злоупотреблений и теневого обогащения. «Двойные стандарты, которые применяет этот орган при организации тендерных конкурсов, оборачиваются многомиллионными взятками и «вознаграждениями». Правоохранительные органы должны привлечь всех нечистых на руку дельцов к ответственности», - сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, принятый законопроект даже не ограничивает компетенцию Тендерной палаты, которая наделена несвойственными властными полномочиями. Ее функции, по меньшей мере, нужно значительно сократить, сведя их к общественному контролю за тендерами. Не меняется порядок проведения закупок у одного участника и торгов с ограниченным участием. Эти процедуры, по убеждению А.ШЛАПАКА, нужно значительно упростить.

«Еще один источник для злоупотреблений дает отказ от создания государственных систем информирования (в том числе через сеть Интернет) о запланированных закупках и их участниках. Сейчас объявления о закупках размещаются за деньги через сеть связанных между собой коммерческих структур, что ограничивает равный доступ к соответствующей информации», - сказал А.ШЛАПАК.

Он также отметил, что в принятом документе остается возможность обжалования любым лицом в суде или Межведомственной комиссии решений и действий заказчика товаров и услуг. Это – постоянный фактор давления и манипуляций при осуществлении закупок. Существует множество других положений законопроекта, которые делают невозможным коренные качественные изменения в сфере госзакупок, сохраняют широкие возможности для злоупотреблений и коррупции.

В свою очередь, В.БАЛОГА отметил, что в случае одобрения принятого 12 февраля законопроекта о госзакупках в целом глава государства не подпишет документ, который узаконивает коррупцию в этой сфере.

«В случае, если фракции БЮТ, Партии регионов и коммунистов объединятся для преодоления вето Президента, это подтвердит существование в Верховной Раде новой политической конфигурации», – считает руководитель Секретариата Президента.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Верховная Рада утвердила в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон «О закупках товаров, работ и услуг за государственные средства», внесенный народными депутатами Романом ЗВАРИЧЕМ (НУ-НС) и Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ (БЮТ).

“За” проголосовали 282 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале. В частности, “за” проголосовали 120 депутатов из фракции Партии регионов, 135 – из БЮТ и 27 – из КПУ. Не голосовали в полном составе фракции «Наша Украина – Народная самооборона» и Блока Литвина.

В тот же день В.БАЛОГА резко негативно оценил принятие в первом чтении законопроекта о закупках товаров и услуг за государственные средства.

13 февраля фракция БЮТ заявила, что все процедуры по разработке, согласованию и принятию законопроекта о государственных закупках четко согласовывались со всеми субъектами демократической коалиции.

Члены БЮТ заявили, что “во-первых, именно эти изменения в закон были внесены на рассмотрение Верховной Рады по решению Политического Совета коалиции демократических сил. Во-вторых, на законопроекте, который голосовался вчера, стоят подписи заместителей руководителей фракций Блока Юлии Тимошенко и «Народного Союза - Наша Украина» – Андрея КОЖЕМЯКИНА и Романа ЗВАРИЧА, соответственно. В-третьих, именно эти изменения в закон были окончательно и полностью согласованы с Секретариатом Президента Украины и завизированы первым заместителем председателя Секретариата Александром ШЛАПАКОМ”.