У НУ-НС думают, что Тимошенко не пойдет на поводу у своих олигархов

Народный депутат от фракции “Наша Украина - Народная самооборона” Тарас СТЕЦЬКИВ уверен, что фракция БЮТ не будет голосовать во втором чтении за законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства».

Об этом он сказал сегодня в интервью УНИАН.

По мнению Т.СТЕЦЬКИВА, политическая репутация для премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и БЮТ будет выше коммерческих интересов некоторых деятелей этой политической силы.

Как отметил депутат НУ-НС, отклонив этот законопроект, коалиция внесет новый, которым будет предусматриваться ликвидация Тендерной палаты и возврат к тендерным процедурам, которые существовали на начало 2004 года.

«Мы понимаем, какая лоббистская группировка есть в БЮТ, которая выступает за принятие данного закона, но мы понимаем также, что для БЮТ и для ее лидера вопрос политической репутации будет стоять выше, чем коммерческие интересы некоторых деятелей от БЮТ», - подчеркнул Т.СТЕЦЬКИВ.

По его словам, вокруг этого законопроекта «был хаос». «Закон визировал ШЛАПАК, а затем его шеф БАЛОГА начал критиковать БЮТ за принятие закона», - отметил Т.СТЕЦЬКИВ.

Также, по его словам, сначала народный депутат из фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ завизировал законопроект, а затем «фракция НУ-НС заставила его отозвать этот законопроект как неприемлемый». Сейчас, сказал Т.СТЕЦЬКИВ, фракция НУ-НС выдвинула «четкое и ясное требование, что закон должен быть радикально переделан, и он не может приниматься во втором чтении». Он выразил убеждение, что коалиция будет единой в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля ВР прийняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О закупках товаров, работ и услуг за государственные средства», внесенный народными депутатами Романом ЗВАРИЧЕМ (НУ-НС) и Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ (БЮТ).

“При” принятии в первом чтении изменений в закон о госзакупках проголосовали 282 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале. При проголосовали 120 депутатов из фракции Партии регионов, 135 – из БЮТ и 27 – из КПУ. Не голосовали в полном составе фракции «Наша Украина – Народная самооборона» и Блока Литвина.