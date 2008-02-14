Верят ли украинцы, что Тимошенко изменит ситуацию к лучшему (соцопрос)

Большинство украинцев (67,7%) считают первоочередной задачей правительства Юлии ТИМОШЕНКО разработать и реализовать программу борьбы с ростом цен и инфляцией.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической службой "Украинский барометр".

51,9% опрошенных назвали неотложной задачей, которую правительство Ю.ТИМОШЕНКО должно первоочередно решить, это - существенно повысить уровень минимальной заработной платы и пенсий. 40,6% украинцев считает, что правительство в первую очередь должно разработать и принять эффективную стратегию и программу деятельности на 5 лет.

При этом, в соответствии с результатами опроса, 22,6% опрошенных считают, что новое правительство во главе с Ю.ТИМОШЕНКО не изменит социально-экономическую ситуацию в Украине, а 24,9% - что даже ухудшит её. 35,2% украинцев считают, что новое правительство способно изменить ситуацию к лучшему.

Опрос проводился с 20 по 31 января 2008 года в 95 населенных пунктах всех территориально-административных единиц Украины. Опрошены 2010 респондентов согласно квотной выборке, репрезентативной по полу, возрасту, образованию, областям и типам поселений, сообщили в "Украинском барометре".