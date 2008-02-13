Балога говорит, что БЮТ искажает волю избирателей

Президент Украины не подпишет закон о государственных закупках, который сохраняет и развивает возможности для коррупционных сделок, заявляет глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

Как сообщает пресс-служба Президента, комментируя принятие Верховной Радой в первом чтении законопроекта о приобретении товаров и услуг за государственные средства, В.БАЛОГА выразил надежду, что при доработке настоящего документа у него будут внесены существенные изменения, которые ликвидируют возможности для коррупции и злоупотреблений при осуществлении тендерных процедур.

Он напомнил, что глава государства предлагал существенно изменить функции Тендерной палаты, отменить специальную межведомственную комиссию и ввести механизм общественного контроля, что в совокупности позволяло бы проводить госзакупки по прозрачным правилам. «Без сомнения, в этой сфере следует окончательно навести порядок, нужны решительные и немедленные изменения. Однако вчерашнее результативное голосование фракций БЮТ, Партии регионов и коммунистов за законопроект, который сохраняет и развивает возможности для новых коррупционных сделок, только делает еще более густой «тень» в тендерах. Нужно четко осознавать: одобренный в первом чтении проект закона не только не решает проблемы, а наоборот – углубляет их», - подчеркнул В.БАЛОГА.

Руководитель Секретариата заявил, что в случае окончательного принятия закона Президент не подпишет его. «Подписи Виктора ЮЩЕНКО под настоящим документом не будет ни при каких условиях. Глава государства никогда не благословит злоупотреблений и темных манипуляций с государственными средствами. Он рассчитывал, что новый парламент наведет порядок в госзакупках, однако фракция БЮТ, которая руководствуясь личной заинтересованностью проголосовала за откровенно коррупционный законопроект, нанесла удар по этим надеждам», - отметил В.БАЛОГА.

Он допустил, что в случае принятия закона о госзакупках в целом и ветирования его Президентом в Верховной Раде может проявиться новая политическая конфигурация, ведь для преодоления президентского вето нужно по меньшей мере 300 голосов народных депутатов, которые могут обеспечить только фракции БЮТ, ПР и коммунистов, поскольку фракции блока «Наша Украина – Народная самооборона» и Блока Литвина не поддержали законопроект в первом чтении.

«По меньшей мере третье совместное голосование «бютовцев» и «регионалов», очевидно, следует будет расценивать как фактическое оформление и подтверждение нового формата коалиции. Такой крутой вираж в расстановке парламентских сил будет означать, что де-факто большинство в ВР не соответствует коалиционному соглашению. Также искажается волеизъявление избирателей, которые голосовали за будущую коалицию между БЮТ и НУ - НС. Последствия всех этих новых обстоятельств прогнозировать трудно», – сказал В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Верховная Рада утвердила в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон «О закупках товаров, работ и услуг за государственные средства», внесенный народными депутатами Романом ЗВАРИЧЕМ (НУ - НС) и Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ (БЮТ).

«За» проголосовали 282 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале. В частности, “за” проголосовали 120 депутатов из фракции Партии регионов, 135 – из БЮТ и 27 – из КПУ. Не голосовали в полном составе фракции «Наша Украина – Народная самооборона» и Блоку Литвина.

Законопроектом предлагается увеличить минимальные суммы закупки, при которых заказчики обязаны проводить процедуру государственных закупок, а также ввести бесплатные публикации объявлений о запланированной закупке или о проведении предварительной квалификации.

Также в проекте документа предлагается упростить механизм проведения процедур госзакупок товаров, работ и услуг, в частности на местном уровне.

В соответствии с проектом закона, в состав Межведомственной комиссии по вопросам государственных закупок должны входить представители от объединений органов местного самоуправления, а в состав тендерного комитета не должны входить депутаты сельских, поселковых, городских, районных в городах, районных, областных, Киевского и Севастопольского городских советов.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что документом «вводится порядок осуществления процедуры закупки товаров: на принципах межведомственной координации, за средства местных бюджетов под руководством соответствующих исполнительных органов местного самоуправления".

Определяются также четкие сроки для рассмотрения Межведомственной комиссией по вопросам государственных закупок обращений о возможности применения процедур закупки с ограниченным участием и у одного участника.

Разработчики проекта предлагают исключить из действующего закона нормы о прекращении платежей органами Государственного казначейства в случае судебного обжалования.

Предлагается уменьшить минимальное количество участников торгов, необходимых для их проведения. Заказчики наделяются правом предусматривать в договорах предварительную оплату без дополнительных согласований.