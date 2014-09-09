Атомные подводные лодки и боевые корабли РФ проводят масштабные учения в Баренцевом море

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Сегодня более 10 боевых кораблей и подводных лодок Северного флота вышли в Баренцево море, чтобы осуществить развертывание в полигонах боевой подготовки в рамках двухстороннего тактического учения разнородных сил», - говорится в сообщении.

В первом эпизоде учения примут участие минно-тральные силы Кольской флотилии разнородных сил. Минно-тральная группа, в состав которой вошли базовые тральщики «Котельнич», «Полярный» и БТ-111, приступила к отработке задач по своему основному предназначению - проводке за тралами атомных и дизельных подводных лодок и надводных кораблей, а также по обеспечению их безопасности при выходе в море из пунктов постоянной дислокации.Читайте такжеРоссия проведет учения Ракетных войск стратегического назначения на границе с Казахстаном

В течение нескольких дней разнородным силам Северного флота, которые будут представлены эскадренным миноносцем «Адмирал Ушаков», большим противолодочным кораблем «Североморск» и малыми противолодочными кораблями «Снежногорск» и «Юнга», предстоит отрабатывать задачи по противодействию группировкам подводных лодок условного противника. Группировку надводных кораблей будут поддерживать противолодочные самолеты и вертолеты морской авиации Северного флота.

«Перед экипажами атомных и дизельных подводных лодок Северного флота, участвующих в учении, в свою очередь, поставлена задача скрытно развернуться в заданных районах и атаковать группировку надводных сил условного противника», - говорится в сообщении.Читайте такжеВ Минобороны РФ заявляют, что их самолеты летели мимо, но не сближались с канадским фрегатом

Также в учении участвуют подразделения береговых войск Северного флота. Большой десантный корабль «Александр Отраковский» доставит на необорудованное побережье полуострова Средний расчеты мобильных береговых ракетных комплексов, которым предстоит выполнить задачу по условному уничтожению корабельной группировки.

Двустороннее тактическое учение разнородных сил Северного флота продолжится до конца недели и завершится выполнением ракетными и торпедными стрельбами, которые предстоит выполнить группировкам надводных кораблей и подводных лодок.