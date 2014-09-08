В Счастье на Луганщине снайпер застрелил двух человек – СМИ

Среди погибших один мирный житель и один украинский военнослужащий, сообщает "Информатор".

Как отмечается, позиции сил ВСУ в Счастье подверглись снайперскому обстрелу российскими диверсантами.

Читайте такжеТеррорист-снайпер убил солдата, который пытался спасти раненного товарища"Применение реактивных систем залпового огня или артиллерии не всегда выгодно противнику, так как в данном районе передвигаются автомобили сотрудников ОБСЕ и Красного Креста", – сообщил источник издания.

Как сообщалось ранее, боевики совершали обстрелы города Счастье из установки "Град".