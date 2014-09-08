В Счастье на Луганщине снайпер застрелил двух человек – СМИ
14:36, 08 сентября 2014Политика
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Вчера, 7 сентября, около 13:00 в городе Счастье Луганской области выстрелами снайпера были убиты 2 человека.
Снайпер застрелил двух человек / Фото Министерства обороны РФ
Среди погибших один мирный житель и один украинский военнослужащий, сообщает "Информатор".
Как отмечается, позиции сил ВСУ в Счастье подверглись снайперскому обстрелу российскими диверсантами.
Читайте такжеТеррорист-снайпер убил солдата, который пытался спасти раненного товарища"Применение реактивных систем залпового огня или артиллерии не всегда выгодно противнику, так как в данном районе передвигаются автомобили сотрудников ОБСЕ и Красного Креста", – сообщил источник издания.
Как сообщалось ранее, боевики совершали обстрелы города Счастье из установки "Град".
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