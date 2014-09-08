Семенченко объявил о создании "Украинской военной организации"

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я призываю людей с Украиной в сердце, которые имеют волю к борьбе и ум, чтобы понять, что промедление сейчас является губительным для страны, к объединению на основе Украинской военной организации, которая будет создана и как продолжатель дела своего исторического предшественника и как организацию 21 века с готовностью к новым вызовам, которые стоят перед Украиной", - написал Семенченко.

По его словам, за две недели на телефоны колл-центра позвонили более 2500 человек, 42 организации выразили готовность присоединиться к инициативе, которая тогда называлась Партизанским движением, а сейчас приобретает новое, более широкое содержания.

Читайте такжеСеменченко не исключает, что может пойти в политику"Понимаю, что сейчас ФСБ и те силы внутри страны, которые заинтересованы в сохранении прежних, губительных для страны "правил игры", сделают все, чтобы расколоть движение, внедрить провокаторов, создать клоны, усилить кампанию дискредитации. Я к этому готов, если готовы те, к кому обращенный этот призыв, если Вы понимаете, на что идете - жду информации с предложениями", - написал он.

Семенченко добавил, что "в течение нескольких дней будет организована пресс-конференция, созданы первичные ячейки на местах и даны четкие инструкции тем людям, которые готовы стать под наши знамена индивидуально".

"В выборах организация участия принимать не будет", - подчеркнул комбат.