Россия выдает "мирный план Путина" за официальный документ ООН

Россия распространила план по разрешению ситуации в Украине, предложенный президентом РФ Владимиром Путиным, как официальный документ ООН.

Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов, сообщает «Украинская правда».

"Представленный президентом Владимиром Путиным план из семи пунктов (по разрешению ситуации на Украине) мы распространили в качестве официального документа ООН. Это наш еще один срез работы в ООН, направленный на деэскалацию конфликта", — заявил Гатилов.

Также Гатилов отметил, что на очередной сессии Генассамблеи ООН, которая начнется 16 сентября, украинской проблематике будет уделено особое внимание.

"На сессии, естественно, будут отражены вопросы нынешнего состояния дел в международной политике. Многие вопросы будут рассматриваться и под углом зрения ситуации, которая сложилась в Украине", - отметил он.

По словам замглавы МИД РФ, Россия возобновит усилия в вопросе резолюции по гуманитарной помощи Украине, который был ранее заблокирован Совбезом ООН.

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На вопрос, может ли Москва учесть замечания и представить проект в новом виде, Гатилов отметил: "В том виде, в котором наши партнеры пытались вести дело, мы считаем, что сотрудничество с ними по данному вопросу на данном этапе невозможно".

"Совершенно очевидно, что их главная задача – обвинить "во всех грехах" Россию. Поэтому проект остается на столе, но никакой конкретной работы по его досогласованию сейчас не ведется. Это не значит, что мы в будущем не возобновим наши усилия. Но пока этот процесс остается застопоренным. Тем не менее наши усилия по доставке гуманитарной помощи населению, оказавшемуся в трудной ситуации в Украине, продолжаются", - отметил он.

Как известно, 3 сентября президент РФ Владимир Путин огласил план действий по урегулированию ситуации в Украине из 7 пунктов.