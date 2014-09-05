Для введення воєнного стану бракує політичного рішення — Парубій

01:18, 05 сентября 2014
Политика
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Экс-секретарь СНБО Андрей Парубий отметил, что для введения военного положения и всеобщей мобилизации не хватает политического решения.

Парубий

Про це він повідомив в ефірі Громадського.

По его словам, все документы подготовлены очень давно и не хватает только политического решения, которое должно быть принято совместно президентом, парламентом, правительством.

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"После введения российской регулярной армии, это было бы адекватным решением", - подчеркнул Парубий.

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