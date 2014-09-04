Контракт на продажу "Мистралей" России ни расторгнут, ни приостановлен - Олланд

Как передает TVN24, об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд сегодня на саммите НАТО в Нью-Порте.

"Контракт на продажу "Мистралей" России ни расторгнут, ни приостановлен. Поставка кораблей зависит от дальнейшего развития ситуации на востоке Украины", - сказал он.

Читайте такжеРоссия грозится построить "Мистрали" без ФранцииКак сообщал УНИАН, вчера пресс-служба Олланда сообщила, что решила отказаться от поставок первого из двух законтрактованных Россией кораблей "Мистраль" из-за "нехватки необходимых для этого условий" вызванной, в частности, ситуацией в Украине.

Ранее Франция, несмотря на критику западных государств, заявляла, что продаст РФ законтрактованные корабли и объясняла свою позицию тем, что в противном случае ей придется понести значительные финансовые убытки из-за расторжения стоящего 1,2 млрд евро контракта.

Первый "Мистраль" должен быть доставлен россиянам в октябре этого года.