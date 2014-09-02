Боевики вывозят в Россию украинский уголь - профсоюз

Об этом на пресс-конференции заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, отметив, что постоянно получает подтверждение о вывозе украинского угля в Россию из своих источников.

"Вывозили из шахты «Красный партизан» (входит в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова - УНИАН), что расположена в Свердловске, из Антрацита, других городов. Вооруженные люди приезжают не только ночью, но и днем. Они вывозят все, что видят», - сказал Волынец.

Он отметил, что с шахты «Красный партизан» и соседних угольных предприятий боевики вывезли в Россию около 15 тыс. высококачественного концентрата.

Читайте такжеСМИ: Польша может продать Украине "лишнийе" угольПо его словам, это происходит потому, что некоторые шахты даже в условиях боевых действий продолжают добывать уголь, он обогащается, а вывезти его возможности нет. Таким образом, он накапливается на складах и становится предметом наживы для российских боевиков.

«Россия сейчас не только уничтожает нашу промышленность, но и грабит все что можно. Идут караваны с углем, оборудованием, станками. Все, что только можно утащить из нашего края как у юридических, так и физических лиц, все это осуществляется», - подчеркнул Волынец.

Читайте такжеНа Донбассе боевики обстреливают жилые кварталы и уничтожают инфраструктуру (карта АТО)Как сообщал УНИАН, с 15 апреля на Донбассе проводится антитеррористическая операция против боевиков, вооружаются и финансируются Россией, которые захватывают заложников, обстреливают жилые кварталы, а также уничтожают инфраструктуру городов Донецкой и Луганской областей.

24 августа Россия начала открытый ввод своих войск на территорию Украины. По обнародованным данным СНБО, на Донбассе действуют минимум 4 тактические группы российской армии численностью 1,6 тыс. человек.

Официально Россия продолжает утверждать, что не имеет никакого отношения к пророссийским боевикам, которые воюют с украинскими силовиками, вопреки неопровержимым доказательствам поддержки ею их современным оружием и живой силой.