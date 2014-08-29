Ромпей: Порошенко выступит перед лидерами ЕС в Брюсселе

19:46, 29 августа 2014
Политика
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Президент Петр Порошенко выступит перед лидерами Европейского союза на экстренном заседании глав государств и правительств стран ЕС 30 августа.

REUTERS

"Президент Порошенко приглашен для выступления перед лидерами ЕС в субботу по ситуации в Украине", - сообщил в своем "Твиттере" президент Европейского совета Герман Ван Ромпей.

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Ранее пресс-служба главы государства подтвердила, что украинский вопрос может стать предметом отдельного обсуждения для глав государств и правительств стран ЕС.

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