Ромпей: Порошенко выступит перед лидерами ЕС в Брюсселе
19:46, 29 августа 2014Политика
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Президент Петр Порошенко выступит перед лидерами Европейского союза на экстренном заседании глав государств и правительств стран ЕС 30 августа.
REUTERS
"Президент Порошенко приглашен для выступления перед лидерами ЕС в субботу по ситуации в Украине", - сообщил в своем "Твиттере" президент Европейского совета Герман Ван Ромпей.
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Ранее пресс-служба главы государства подтвердила, что украинский вопрос может стать предметом отдельного обсуждения для глав государств и правительств стран ЕС.
President @Poroshenko invited to address EU leaders Saturday on situation in #Ukraine#EUCO
— Herman Van Rompuy (@euHvR) 29 августа 2014
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