Ромпей: Порошенко выступит перед лидерами ЕС в Брюсселе

"Президент Порошенко приглашен для выступления перед лидерами ЕС в субботу по ситуации в Украине", - сообщил в своем "Твиттере" президент Европейского совета Герман Ван Ромпей.

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Ранее пресс-служба главы государства подтвердила, что украинский вопрос может стать предметом отдельного обсуждения для глав государств и правительств стран ЕС.