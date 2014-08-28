Доний: Украине будет сложно противостоять РФ без защиты НАТО

Такое мнение выразил народный депутат из группы "Суверенная европейская Украина" Олесь Доний во время круглого стола в рамках проекта "Восток+Запад", инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала "1+1".

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"Без защиты такой структуры как Североатлантический альянс соревноваться с Россией будет чрезвычайно тяжело", - сказал он и добавил, что "гораздо менее сильные страны, каковыми являются Латвия, Литва, Эстония, присоединившись к Альянсу, попали под эту защиту".

В то же время Украина попала под агрессию Россию.

"Такого заявления до сих пор нет", - сказал Доний.

В свою очередь, координатор Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская выразила мнение, Верховная Рада для получения военной помощи могла бы принять изменения к закону об основах внутренней и внешней политики.

"В 2010 году этот закон был «вычищен» под то, что мы являемся внеблоковым государством", - напомнила она.

Эксперт спросила: "если мы внеблоковое государство, то что нам должны в НАТО?".

"Если наш парламент дееспособен хотя бы на уровне 226 голосов, то не должны ли мы сейчас сделать данный закон первоочередным, внести в него изменения?", - отметила Ольга Айвазовская.