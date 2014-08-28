Доний: Украине будет сложно противостоять РФ без защиты НАТО
Украине будет чрезвычайно сложно противостоять России без защиты НАТО.
Такое мнение выразил народный депутат из группы "Суверенная европейская Украина" Олесь Доний во время круглого стола в рамках проекта "Восток+Запад", инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала "1+1".
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"Без защиты такой структуры как Североатлантический альянс соревноваться с Россией будет чрезвычайно тяжело", - сказал он и добавил, что "гораздо менее сильные страны, каковыми являются Латвия, Литва, Эстония, присоединившись к Альянсу, попали под эту защиту".
В то же время Украина попала под агрессию Россию.
"Такого заявления до сих пор нет", - сказал Доний.
В свою очередь, координатор Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская выразила мнение, Верховная Рада для получения военной помощи могла бы принять изменения к закону об основах внутренней и внешней политики.
"В 2010 году этот закон был «вычищен» под то, что мы являемся внеблоковым государством", - напомнила она.
Эксперт спросила: "если мы внеблоковое государство, то что нам должны в НАТО?".
"Если наш парламент дееспособен хотя бы на уровне 226 голосов, то не должны ли мы сейчас сделать данный закон первоочередным, внести в него изменения?", - отметила Ольга Айвазовская.