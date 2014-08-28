Текст Соглашения об ассоциации Украина-ЕС изменению не подлежит - еврокомиссар

Такой комментарий он сделал поздним вечером в среду в Брюсселе после возвращения с переговоров, которые состоялись в формате Украина-Таможенный Союз-ЕС 26 августа, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"Я сказал очень четко, что текст Соглашения в части глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли не изменится. Договор является таким, каким он есть", - заявил он.

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Как известно, ранее министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что РФ надеется изменить текст Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Вместе с тем, де Гухт отметил, что есть "определенная степень гибкости в реализации регулятивной части соглашения (приложения с технических барьеров в торговле и пищевой продукции, вопросах охраны здоровья)".

"Их мы готовы обсудить. Такие возможности были также подтверждены украинской стороной в контексте встречи в Москве (13 августа), в Киеве (22 августа) и в Минске", - подчеркнул европейский комиссар.