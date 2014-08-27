Россияне и террористы захватили 7 населенных пунктов на Донбассе (карта АТО)

С территории России продолжаются массированные артиллерийские обстрелы.

Россияне и террористы захватили семь населенных пунктов неподалёку от Новоазовска. Об этом сообщает сайт Информационно-аналитического центра СНБО. «К северу от Новоазовска россияне и террористы захватили села Маркино, Ковское, Щербак, Климкино, Седово-Васильевка, Кузнецы, Розы Люксембург», - говорится в сообщении. Читайте такжеНа востоке Украины появились военные без опознавательных знаков - очевидцы С территории России идут массированные артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гусельщиково, Седово, Обрыв и Холодное. «Огонь артиллерии корректируется беспилотными летательными аппаратами российских вооруженных сил», - отмечает СНБО. Смотреть карту в высоком разрешении.

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