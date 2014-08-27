Россияне и террористы захватили 7 населенных пунктов на Донбассе (карта АТО)
13:01, 27 августа 2014Политика
3 0обновлено
С территории России продолжаются массированные артиллерийские обстрелы.
REUTERS
Россияне и террористы захватили семь населенных пунктов неподалёку от Новоазовска.
Об этом сообщает сайт Информационно-аналитического центра СНБО.
«К северу от Новоазовска россияне и террористы захватили села Маркино, Ковское, Щербак, Климкино, Седово-Васильевка, Кузнецы, Розы Люксембург», - говорится в сообщении.
Читайте такжеНа востоке Украины появились военные без опознавательных знаков - очевидцы
С территории России идут массированные артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гусельщиково, Седово, Обрыв и Холодное.
«Огонь артиллерии корректируется беспилотными летательными аппаратами российских вооруженных сил», - отмечает СНБО.
Смотреть карту в высоком разрешении.
Карта АТО / СНБО
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter