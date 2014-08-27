Яценюк назвал три ключевых вызова для Украины
12:35, 27 августа 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что на сегодня перед Украиной есть три ключевые задачи, основная из которых - война.
Яценюк считает войну основным вызовом для Украины / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание правительства.
Читайте такжеКабмин выделил 9,1 млрд гривен на нужды АТО“Для Украины сейчас есть три ключевых вызова, самый основной - это война, и второе это то, что связано с войной, это валютно-обменный курс и энергетика”, - отметил глава правительства.
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