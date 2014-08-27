Яценюк назвал три ключевых вызова для Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание правительства.

Читайте такжеКабмин выделил 9,1 млрд гривен на нужды АТО“Для Украины сейчас есть три ключевых вызова, самый основной - это война, и второе это то, что связано с войной, это валютно-обменный курс и энергетика”, - отметил глава правительства.