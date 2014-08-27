Яценюк назвал три ключевых вызова для Украины

12:35, 27 августа 2014
Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что на сегодня перед Украиной есть три ключевые задачи, основная из которых - война.

Яценюк считает войну основным вызовом для Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание правительства.

Читайте такжеКабмин выделил 9,1 млрд гривен на нужды АТО“Для Украины сейчас есть три ключевых вызова, самый основной - это война, и второе это то, что связано с войной, это валютно-обменный курс и энергетика”, - отметил глава правительства.

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