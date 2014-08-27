На востоке Украины появились военные без опознавательных знаков - очевидцы

Хорошо вооруженные мужчины с российским выговором и в форме без опознавательных знаков появились в выходные в небольшом населенном пункте на востоке Украины, а во вторник оборудовали там укрепленный блокпост, пишет REUTERS.

По рассказу двух очевидцев, неопознанные военные в селе Колоски делились сухими пайками с надписями на русском языке, а на рукавах у них были белые повязки - такие же, как у группы из десяти бойцов, задержанных украинскими военными в Зеркальном, примерно в семи километрах от Колосков. В опубликованной во вторник видеозаписи допроса они назвались российскими десантниками.

Опознавательные знаки на бронемашинах закрашены белыми кругами.

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Когда жители подъехали к блокпосту и спросили у вновь прибывших бойцов, можно проехать к соседней деревне под названием Комсомольское, вооруженные люди спросили: "Где это?"

"Люди на новом блокпосту – это были "вежливые" военные, "зеленые человечки". Явно не украинские. Они точно не отсюда", - сказал очевидец.

По его словам, он и его соседи с воскресенья насчитали в Колосках и их окрестностях 38 боевых машин десанта и два заправщика. Они видели и множество военных грузовиков с людьми.