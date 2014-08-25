В Иловайске батальоны "Донбасс" и "Кривбасс" уничтожили 90 боевиков - штаб

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.

"В Иловайске батальон «Донбасс» уничтожил 50 боевиков, а батальон территориальной обороны «Кривбасс» уничтожил 40 боевиков", - сообщают в штабе.Читайте такжеСеменченко: в Иловайске воюют взводы кадровых офицеров РФ

Как сообщал УНИАН, бои АТО сил с террористами в Иловайске продолжаются с 18 августа.