В Иловайске батальоны "Донбасс" и "Кривбасс" уничтожили 90 боевиков - штаб
08:25, 25 августа 2014Политика
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В Иловайске батальоны "Донбасс" и "Кривбасс" уничтожили большое количество боевиков.
В Иловайске батальоны "Донбасс" и "Кривбасс" уничтожили большое количество боевиков. / Фото: УНИАН
Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.
"В Иловайске батальон «Донбасс» уничтожил 50 боевиков, а батальон территориальной обороны «Кривбасс» уничтожил 40 боевиков", - сообщают в штабе.Читайте такжеСеменченко: в Иловайске воюют взводы кадровых офицеров РФ
Как сообщал УНИАН, бои АТО сил с террористами в Иловайске продолжаются с 18 августа.
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