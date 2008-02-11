Россия пообещала не отключать Украине газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, отметив, что такое заявление вчера сделал первый вице-премьер Российской Федерации Сергей ИВАНОВ.

Она отметила, что за выходные был проведен ряд переговоров с российской стороной по газовым вопросам.

«Переговоры, которые проходили, в том числе и в телефонном режиме, в том числе и через наших представителей, за субботу и воскресенье привели к тому, что российская сторона устами первого вице-премьер-министра ИВАНОВА сообщила, что уже газ Украине отключать не будут. То есть, это очень приятная новость в том плане, что мы сегодня уже можем успокоить Украину, что никакого отключения газа не будет – не за что. У нас нет никаких контрактов с Россией или с «РосУкрЭнерго», и ни одной капли газа мы не взяли», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что с середины воскресенья делегация НАК «Нафтогаз Украины» во главе с председателем правления компании Олегом ДУБИНОЙ ведет переговоры в Москве с РАО «Газпром», где пытается доказать, что Украина в январе «не взяла ни одной капли российского газа и ни одной капли из транзита тоже не взяла».

Как сообщал УНИАН, "Газпром" заявил, что может с 12 февраля прекратить поставки российского газа в Украину. Согласно заявлению компании, по состоянию на 7 февраля в Украине "осело" 1,5 млрд. куб. м российского газа и возникла задолженность в размере 500 млн. долл., а общий просроченный долг по поставкам газа в Украину достиг уже 1,5 млрд. долл.

«Газпром» проинформировал Европейскую комиссию о ситуации с поставками газа в Украину, через которую российский газ транзитом поставляется в страны Европы.

В свою очередь, НАК "Нафтогаз Украины" считает необоснованным обвинение российского "Газпрома" в несанкционированном отборе газа украинской компанией.

Вместе с тем, официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ сегодня заявил: "Мы даем (Украине) на урегулирование ситуации с задолженностью (за газ) срок до понедельника. Если вопрос не будет урегулирован, с 10.00 мск вторника, 12 февраля, российский газ поступать на Украину не будет".

Переговоры, прошедшие в Москве в пятницу между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", закончились безрезультатно.