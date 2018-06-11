Неделя в цифрах

1 народный депутат - Владимир Бандуров – покинул фракцию Партии регионов в Верховной Раде. После его выхода из фракции, она насчитывает 77 депутатов.

3 военнослужащих, которые в мае 2014 года самовольно, с оружием и боеприпасами оставили одну из воинских частей Одесского гарнизона, а позже, путем разбоя завладели транспортным средством и напали на АЗС, были приговорены к 9 годам лишения свободы с лишением воинских званий и конфискацией имущества. По решению суда каждый осужденный обязан возместить причиненный материальный и моральный ущерб.

5 компаний – импортеров нефтепродуктов – Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обвиняет в злоупотреблением монопольным положением на рынке импортного топлива из-за завышения ими цен на бензин и дизельное топливо на своих АЗС. В списке компаний: «Лукойл–Украина», «ОККО нефтепродукт», «Альянс Холдинг» (сеть АЗС Shell), а также «ВОГ ритейл» и «Золотой экватор» (обе работают под брендом WOG).

13,65 гривен за доллар составил курс украинской национальной валюты на текущей неделе. Позже Национальному банку Украины удалось снизить курс до 13,13 гривны за доллар.

20% территорий, захваченных ранее в Луганской и Донецкой областях террористами, остаются под их контролем. Остальные 80% освобождены от пророссийских бандформирований в результате действий сил АТО.

22 место в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) занимает Национальная сборная Украины по футболу. На данный момент украинские футболисты на 2 балла опережают находящуюся на 23-м месте сборную России.

23 российских БТРа пересекли украинскую границу в ночь на 15 августа. В НАТО отметили, что вторжение бронетехники недвусмысленно демонстрирует, что Россия продолжает дестабилизировать Восточную Украину. В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что значительная часть военной техники, которая зашла на территорию Украины из России, уничтожена.

28,7% составляет наличие иммунобиологических препаратов по Украине. В отдельных регионах обеспеченность вакцинами угрожающе низкая. В частности, их критически не хватает во Львовской (0,4%), Запорожской (0,8%), Тернопольской (1,3%), Хмельницкой (1,9%), Одесской (2,9%) и Днепропетровской (3,8%) областях.

34 осужденных, сбежавших из Донецкой исправительной колонии №124 после ее артобстрела, вернулись в пределы охраняемой зоны. В учреждении сообщают, что значительная часть осужденных (из 106 сбежавших) в телефонном режиме сообщили руководству колонии о намерении вернуться для дальнейшего отбывания наказания.

41% украинцев считают, что досрочные выборы в Верховную Раду должны проводиться по пропорциональной системе с открытыми партийными списками. 20% респондентов высказались за смешанную систему, 13% - за мажоритарную систему, 26% - не смогли ответить на вопрос. Тем не менее, подавляющее большинство украинцев – 72% - высказываются за проведение досрочных парламентских выборов.

48 из 74 епископов путем тайного голосования выбрали Киевским митрополитом, предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия. В первом туре голосования он набрал 36 голосов. Полноправным предстоятелем УПЦ Онуфрий станет по получении благословенной грамоты от Московского патриарха Кирилла и после торжественной интронизации, которая состоится 17 августа.

72 часа и более (до 30 суток) может составлять срок превентивного задержания лиц, причастных к террористической деятельности. Такие правила начали действовать в зоне проведения АТО. Соответствующей нормой дополнена статья 14 Закона Украины «О борьбе с терроризмом».

86% граждан Украины считают себя патриотами своей страны. При этом однозначно характеризуют себя патриотами 50%, еще 36% – скорее да, чем нет. Только 6% не считают себя патриотами, 8% - не смогли определиться.

230 раз с начала текущего годаКиев «минировали». По данным столичной милиции, «минируются» самые различные объекты – от государственных учреждений до школ, торговых центров и метро. Расходы на проверку каждого из сообщений о минировании составляют более 30 тысяч гривен.

240 АЗС и 6 нефтебаз на территории Украины российская компания «Лукойл» продала малоизвестной австрийской компании AMIC Energy Management GmbH (AMIC). Эксперты и участники нефтяного рынка склоняются к мнению, что «Лукойл», стремясь защитить свои активы от санкций, заключает сделки, подобные этой, но, фактически, сохраняет контроль над предприятием.

252 народных депутата поддержали законопроект «Об очищении власти» (люстрации) в первом чтении. При этом от Партии регионов «за» проголосовали лишь пять парламентариев.

280 грузовиков«гуманитарного конвоя», без согласования с Украиной и международными организациями, Россия направила в нашу страну. По информации российских властей, «конвой» должен доставить нуждающимся в Украине продовольствие, медикаменты, питьевую воду, спальные мешки и электростанции. Позже выяснилось, что грузовики – полупусты.

340 кандидатур от 256 общественных организаций поданы в Администрацию президента для включения этих людей в Национальный совет реформ – консультативно-совещательный орган при главе государства по вопросам ведения единой государственной политики реформ.

1009 человекбыли похищены с целью «мобилизации» в ряды террористов или захвачены ими ради получения выкупа за время проведения АТО.

45 000 военных, 160 танков, 1360 боевых бронированных машин, 390 артиллерийских систем, 150 установок «Град», 192 боевых самолета и 137 ударных вертолетов Россия стянула к границе с Украиной.

50 000 человек принимают участие в антитеррористической операции. По словам премьера Украины Арсения Яценюка, среди них много ребят 18-20 лет.

2 500 000 евро готов выделить Европейский союз на гуманитарную помощь для Украины. По словам президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, помощь должна быть осуществлена в соответствии с международным правом.

45 000 000 гривен украинцы перечислили на нужды армии, приобретая «военные» казначейские обязательства через государственный «Ощадбанк». Напомним, правительство выпустило «военные» казначейские обязательства на 100 млн грн для физических лиц. Размещение облигаций среди физлиц проводится с 21 мая.

2 000 000 000 гривен были незаконно выведены экс-заместителем председателя Национального банка Украины Борисом Приходько. Генеральная прокуратура Украины устанавливает счета, на которые ушли эти деньги, и уже имеет информацию, что средства могли осесть в одном из европейских банков.

15 107 000 000 кубометров газа находятся в украинских ПХГ. По информации оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз», запасы газа в украинских подземных хранилищах со 2 по 8 августа увеличились на 0,9%.

161 000 000 000 гривен может сэкономить Украина после внедрения комплекса мер по дерегуляции экономики. В частности, экономический эффект от роста ВВП может составить около 85 млрд грн, сокращение коррупции принесет около 60 млрд грн., а сокращение расходов из госбюджета позволит дополнительно оставить в казне 16 млрд грн.

Маргарита Андреева