Общественность Украины предложила 340 кандидатур в Нацсовет реформ - АП

Общественные организации подали 340 кандидатур для включения их в Национальный совет реформ, сообщает Администрация президента Украины в Twitter .

”В Национальный совет реформ 256 общественных объединений предложили 340 кандидатур”, - сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив. Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании Национального совета реформ - консультативно-совещательного органа при президенте по вопросам ведения единой государственной политики реформ 23 июля.

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