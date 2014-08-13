Общественность Украины предложила 340 кандидатур в Нацсовет реформ - АП
14:49, 13 августа 2014Политика
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Общественные организации подали 340 кандидатур для включения их в Национальный совет реформ, сообщает Администрация президента Украины в Twitter .
В АП подано 340 заявок на участие в работе Нацсовета реформ / president.gov.ua
”В Национальный совет реформ 256 общественных объединений предложили 340 кандидатур”, - сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании Национального совета реформ - консультативно-совещательного органа при президенте по вопросам ведения единой государственной политики реформ 23 июля.
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