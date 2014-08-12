РФ направила гуманитарную помощь Украине без предварительного согласования - СМИ

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, по данным администрации Московской области, "автоколонна доставит жителям восточной Украины около 2 тыс. тонн гуманитарных грузов, собранных москвичами и жителями Московской области".

В состав колонны входят около 280 грузовых автомобилей. По информации российских властей, они должны доставить нуждающимся в Украине продовольствие, медикаменты, питьевую воду, спальные мешки и электростанции.

Читайте такжеКрасный Крест ждет от России деталей гуманитарной помощиРанее на сайте Кремля появилось сообщение, что гуманитарный конвой для Украины "согласован". Однако эту информацию не подтвердили ни представители Евросоюза, ни пресс-служба президента Украины Петра Порошенко, ни Международный Комитет Красного Креста.

Читайте такжеРоссияне в соцсетях хвастаются, как грузят военные фуры "гуманитаркой" для УкраиныЗападные лидеры подчеркивают, что любое вмешательство под предлогом оказания "гуманитарной" помощи жителям Украины может быть осуществлено только после согласования с властями Украины.