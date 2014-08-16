Великобритания передала 180 бронежилетов и касок для сил АТО

Передача снаряжения военным состоялась с участием представителей посольства Великобритании в Украине, пишет ТСН.

О поставке договорились министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр по делам Европы Дэвид Лидингтон.

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"Этот шаг британского Правительства засвидетельствовал поддержку борьбы украинского народа с терроризмом и негласной военной агрессией со стороны России", - говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Великобритании.