Великобритания передала 180 бронежилетов и касок для сил АТО

09:25, 16 августа 2014
Политика
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Правительство Великобритании прислало 180 комплектов бронежилетов и касок украинским бойцам АТО.

Британия прислала бронежилеты / mil.gov.ua

Передача снаряжения военным состоялась с участием представителей посольства Великобритании в Украине, пишет ТСН.

О поставке договорились министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр по делам Европы Дэвид Лидингтон.

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"Этот шаг британского Правительства засвидетельствовал поддержку борьбы украинского народа с терроризмом и негласной военной агрессией со стороны России", - говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Великобритании.

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