На Донбасс доставили первую часть украинской гуманитарной помощи

Первая часть украинской гуманитарной помощи уже поступила на Восток.

Об этом заявляет Уполномоченный Президента Украины по вопросам урегулирования ситуации на Востоке Ирина Геращенко, сообщает пресс-служба президента.

Единственным препятствием для предоставления такой помощи является обеспечение доставки грузов на контролируемые боевиками территории. «Я бы с радостью побывала в Луганске, но украинскую власть туда не пускают. И, более того, из Луганска не выпускают гражданское население, нам не дают создать гуманитарный коридор даже для того, чтобы эвакуировать оттуда людей», - констатировала Уполномоченный Президента.

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Для обеспечения мирного населения вещами первой необходимости и продуктами питания Глава государства обратился к Международному Комитету Красного Креста с инициативой об организации международной гуманитарной миссии. Сейчас это единственный способ оказать поддержку мирному населению в зоне АТО, подчеркнула Ирина Геращенко.

Уполномоченный сообщила, что украинская часть этой миссии уже поступила на Восток. Далее ее доставкой до населения будет заниматься Красный Крест. «В Старобельську Красный Крест уже принял первую колонну. Далее груз будет розвозитися к людям, которые находятся на оккупированных территориях. В Северодонецке в субботу состоится разгрузка фур из Киева и Днепропетровска», - сообщила она.