ООН готова присоединиться к координации гуманитарной помощи Украине

Об этом в ходе телефонного разговора с президентом Петром Порошенко заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, говорится на официальном сайте главы государства.

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"Пан Ги Мун предложил, чтобы ООН присоединилась к координации действий с Международным комитетом Красного Креста с целью соблюдения норм международного права", - говорится в сообщении.

В свою очередь Петр Порошенко сообщил, что власти страны создали межведомственный координационный механизм и заверил Пан Ги Муна в том, что украинская сторона делает все, чтобы нормы международного права и украинские процедуры были соблюдены. Глава государства приветствовал готовность ООН присоединиться к координации международной гуманитарной помощи.

Пан Ги Мун отметил, что сегодня растет обеспокоенность развитием последних событий в Украине. Он также сообщил, что очень внимательно следит за развитием ситуации в Украине, и выразил поддержку мирному плану президента. "Меня вдохновляет ваша преданность намерению восстановить мир", - сказал он.