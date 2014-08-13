За сутки в зоне АТО погибли 11 военных, 41 получил ранения
13:43, 13 августа 2014Политика
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За сутки в зоне проведения Антитеррористической операции погибло 11 украинских военнослужащих, 41 получил ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.
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“По официальной информацию, которая нам поступила, за последние сутки погибло 11 и ранен 41 военнослужащий”, - сказал он.
Он отметил, что в течение суток украинские военные 25 раз вступали в огневой контакт с террористами на Луганщине и Донетчине.
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