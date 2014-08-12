Автомайдан угрожает зажечь шины под ВР, если депутаты не примут закон о люстрации

Один из лидеров Автомайдана Сергей Коба из ложи помощников народных депутатов в сессионном зале Верховной Рады пригрозил депутатам зажечь шины под зданием парламента в случае, если ВР не примет закон о люстрации.

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Как передает корреспондент УНИАН, после того, как председатель ВР Александр Турчинов открыл вечернее пленарное заседание, Коба начал выкрикивать: “Или вы принимаете закон, или мы зажжем шины!”.

На это Турчинов попросил Кобу не хулиганить. После этого робота парламента вошла в привычное русло.