Автомайдан привез к Раде шины и требует принять законопроекты о люстрации и выборах

Об этом сообщает общественный активист Виталий Уманец в соцсети.

"Автомайдан привез шины под ВР! Друзья, подтягивайтесь! Мы должны дожать скотов из Верховной зрады, чтобы они проголосовали за законопроект "Об очищении власти" и закон "О выборах"!", - написал он.Читайте такжеВР не включила в повестку дня еще два законопроекта об изменениях в избирательное законодательство

Как передает корреспондент УНИАН, шины сложенные под стеной ВР со стороны улицы Грушевского. В настоящее время обстановка возле здания парламента спокойная, оно окружен по периметру сотрудниками милиции и батальона “Киев-1”.

Напомним, депутаты не проголосовали за внесение в повестку дня законопроект о люстрации.