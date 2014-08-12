Автомайдан привез к Раде шины и требует принять законопроекты о люстрации и выборах
14:43, 12 августа 2014Политика
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Под стенами Верховной Рады продолжается митинг, его участники требуют от нардепов принять законопроекты "Об очищении власти" и "О выборах".
Под стенами Верховной Рады продолжается митинг/ Фото: Виталий Уманец
Об этом сообщает общественный активист Виталий Уманец в соцсети.
"Автомайдан привез шины под ВР! Друзья, подтягивайтесь! Мы должны дожать скотов из Верховной зрады, чтобы они проголосовали за законопроект "Об очищении власти" и закон "О выборах"!", - написал он.Читайте такжеВР не включила в повестку дня еще два законопроекта об изменениях в избирательное законодательство
Как передает корреспондент УНИАН, шины сложенные под стеной ВР со стороны улицы Грушевского. В настоящее время обстановка возле здания парламента спокойная, оно окружен по периметру сотрудниками милиции и батальона “Киев-1”.
Напомним, депутаты не проголосовали за внесение в повестку дня законопроект о люстрации.
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