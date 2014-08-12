В ВР рассмотрят два законопроекта относительно внеочередных парламентских выборов - Соболев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в кулуарах парламента заявил лидер фракции “Батькивщина” Сергей Соболев.Читайте такжеВерховная Рада рассмотрит вопрос о санкциях против РФ (видео-трансляция)

“Договорились вынести два законопроекта - по смешанной и по пропорциональной системе. Мой и, кажется, Еремеева”, - отметил Соболев.