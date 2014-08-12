В ВР рассмотрят два законопроекта относительно внеочередных парламентских выборов - Соболев

12:04, 12 августа 2014
Политика
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На совещании у председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова договорились вынести на рассмотрение парламента два законопроекта относительно внеочередных выборов народных депутатов - по смешанной и по пропорциональной системе.

Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в кулуарах парламента заявил лидер фракции “Батькивщина” Сергей Соболев.Читайте такжеВерховная Рада рассмотрит вопрос о санкциях против РФ (видео-трансляция)

“Договорились вынести два законопроекта - по смешанной и по пропорциональной системе. Мой и, кажется, Еремеева”, - отметил Соболев.

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