В Горловке в Богоявленский собор попал снаряд, ранены 6 мирных жителей

07:11, 11 августа 2014
Политика
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Шесть мирных жителей человек пострадали в результате разрыва снаряда возле Богоявленского кафедрального собора в Горловке. 

gorlovka-eparhia.com.ua

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Горловской и Славянской епархии. 

"10 августа вновь был обстрелян центр Горловки. На этот раз снаряд разорвался возле Богоявленского кафедрального собора во время Евхаристического канона", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеГорловка остается без света и воды, аптеки работают по 2 часа в деньВ результате разрыва снаряда пострадали люди, которые укрывались в храме. Ранения различной степени получили шесть человек. Пострадавших доставили в Городскую больницу № 2, где им была оказана медицинская помощь. 

Одна из пострадавших лишилась кисти, у одного из мужчин осколочные ранения ног, еще одному мужчине осколок попал в голову. Степень тяжести травм и их состояние на данный момент не известны.

Как сообщал УНИАН, 7 августа в результате прямого попадания артиллерийского снаряда в Горловке сгорел Благовещенский храм.

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