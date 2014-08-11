В Горловке в Богоявленский собор попал снаряд, ранены 6 мирных жителей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Горловской и Славянской епархии.

"10 августа вновь был обстрелян центр Горловки. На этот раз снаряд разорвался возле Богоявленского кафедрального собора во время Евхаристического канона", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеГорловка остается без света и воды, аптеки работают по 2 часа в деньВ результате разрыва снаряда пострадали люди, которые укрывались в храме. Ранения различной степени получили шесть человек. Пострадавших доставили в Городскую больницу № 2, где им была оказана медицинская помощь.

Одна из пострадавших лишилась кисти, у одного из мужчин осколочные ранения ног, еще одному мужчине осколок попал в голову. Степень тяжести травм и их состояние на данный момент не известны.

Как сообщал УНИАН, 7 августа в результате прямого попадания артиллерийского снаряда в Горловке сгорел Благовещенский храм.