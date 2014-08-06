Amnesty International обеспокоена действиями Ляшко на востоке
Правозащитная организация Amnesty International обеспокоена действиями депутата Олега Ляшко на востоке страны.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте правозащитной организации, передает LB.ua.
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Правозащитники указывают на то, что депутат ездит по Донбассу в компании вооруженных бойцов и с помощью "камеры записывает свои подвиги". Также подчеркивается, что Олег Ляшко с вооруженной охраной без разрешения входит в частные и общественные помещения, а затем, "оскорбляя их словесно и физически", похищает людей или заставляет выполнять свои указания.
"Олег Ляшко должен быть законодателем, но он взял закон в свои руки", - говорится в заявлении Amnesty International.
В Amnesty International обратили внимание на видеоролики, опубликованные Олегом Ляшко на его канале на YouTube. Так, депутат выложил в сеть видео "беседы" бойцов спецбатальона "Азов" с мэром Стаханова Юрием Борисовым, которого подозревают в сотрудничестве с сепаратистами; видео"ареста" Арсена Клинчаева - депутата Луганского облсовета и одного из организаторов захвата пророссийскими активистами Луганской областной государственной администрации и другие ролики.
В Amnesty International расценили действия Олега Ляшко и его вооруженных соратников как нарушение международных правовых норм.