В Сумах депутатов горсовета проверят на наличие у них гражданства РФ

Как передает корреспондент УНИАН, инициатива о такой проверке поступила от самого депутатского корпуса сегодня, 6 августа, во время сессии горсовета.

В частности, в своем депутатском запросе Александр Байдак отметил, что он располагает информацией, предоставленной жителями города, относительно наличия у отдельных депутатов горсовета, а также Сумского областного совета второго гражданства, в том числе РФ.Читайте такжеВ России в силу вступил закон о сокрытии двойного гражданства

«Требую срочно провести проверку в интересах национальной безопасности и защиты территориальной громады», - заявил Байдак.

Его инициативу во время голосования поддержали 39 депутатов.

После сессии обращение депутатов будет передано в Миграционную службу Украины, СБУ и прокуратуру.