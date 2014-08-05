Латвия готова признать "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями

Об этом на пресс-конференции в Киеве сказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвии в Украине Аргита Даудзе, передает корреспондент УНИАН.

"Наш министр иностранных дел выразил мнение, что мы готовы сделать это", - сообщила посол, отвечая на вопрос, готова ли республика откликнуться на призыв Украины признать самопровозглашенные ЛНР и ДНР террористическими группировками.

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