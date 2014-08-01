Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе соберется снова на следующей неделе - ОБСЕ
04:43, 01 августа 2014Политика
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Очередная встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится на следующей неделе
REUTERS
Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.
"Контактная группа согласилась с представителями группы сепаратистов, что очередная встреча состоится на следующей неделе", - отметили в ОБСЕ.
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Ранее в российских СМИ со ссылкой на собственный источник появилась информация о том, что заседание контактной группы по ситуации на Донбассе состоится уже завтра.
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