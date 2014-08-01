Американские конгрессмены хотят помочь Савченко
Американский конгрессмен Крис Гибсон заявил, что ему грустно, что США забыли, как миссия украинских миротворцев поддержала вооруженные силы Соединенных Штатов
Крис Гибсон, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк, призвал коллег помочь первой женщине-пилоту вернуться домой из русского плена , сообщает "Голос Америки".
"Это вопрос незаконного плена, транспортировки, содержания под стражей и будущего суда над лейтенантом Савченко сначала в руках сепаратистов, и сейчас у российского правительства. Надежда Савченко стала национальным героем и примером для подражания во время службы в ее третьем авиаполку", - сказал законодатель.
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Крис Гибсон в обращении к членам Палаты представителей Конгресс США выразил сожаление, что вопрос незаконного ареста женщины в России не вызвал должной реакции в странах Запада. Он напомнил американцам о службе Надежды Савченко в Ираке, где миссия украинских миротворцев поддержала вооруженные силы США.