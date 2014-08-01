Американские конгрессмены хотят помочь Савченко

Крис Гибсон, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк, призвал коллег помочь первой женщине-пилоту вернуться домой из русского плена , сообщает "Голос Америки".

"Это вопрос незаконного плена, транспортировки, содержания под стражей и будущего суда над лейтенантом Савченко сначала в руках сепаратистов, и сейчас у российского правительства. Надежда Савченко стала национальным героем и примером для подражания во время службы в ее третьем авиаполку", - сказал законодатель.

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Крис Гибсон в обращении к членам Палаты представителей Конгресс США выразил сожаление, что вопрос незаконного ареста женщины в России не вызвал должной реакции в странах Запада. Он напомнил американцам о службе Надежды Савченко в Ираке, где миссия украинских миротворцев поддержала вооруженные силы США.