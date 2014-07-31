О Крыме забывают, а законы в отношении него ВР принимает "малозначительные и несистемные" - депутат ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

Так, депутат отметил необходимость создания определенного института, министерства или ведомства по вопросам Крыма, который должен докладывать президенту и парламенту о ситуации с Крымом.

"Для того, чтобы мы не забыли, а мы из-за войны и другие какие-то проблемы начинаем забывать об этом. И мы говорим о том, что и Европа и Соединенные Штаты начинают забывать, к сожалению, об этом. Потому что есть основная проблема, как закончить сейчас войну", - сказал депутат и добавил, что нельзя заниматься лишь войной.

Читайте такжеСейчас у людей в Крыму наступает «отрезвление» - депутат горсовета Севастополя

В то же время относительно принятия парламентом законопроектов по Крыму Мищенко выразил мнение, что они "периодические, малозначительные и несистемные".

Он также высказался за необходимость призвать Запад вводить санкции против крымских и российских чиновников.