Беспилотники и вертолеты РФ проводят разведку территории Украины

Российские беспилотники и вертолеты проводят воздушную разведку территории Украины из Крыма и Приднестровья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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«Российской стороной продолжается ведение воздушной разведки с использованием армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, в том числе на административной границе с АР Крым и Приднестровьем», - говорится в сообщении.

Также Госпогранслужба отмечает, что «вчера в районе населенного пункта Тимково (Котовский район) в 07.20 и 08.40 обнаружено по одному беспилотному летательному аппарату, которые осуществляли разведполет над границей и блокпостом Вооруженных Сил Украины. В зону огневого поражения из стрелкового оружия беспилотники не входили».

Кроме этого, вчера в 11.58 пограничным нарядом от пункта пропуска «Тимково» на границе с Приднестровьем, обнаружен БПЛА, который на высоте до 1 км летел над территорией Украины вдоль границы в направлении населенного пункта Кодыма.

Также сообщается, что вчера в 09.32 пограничным нарядом обнаружен вертолет «Ми-8», который провел разведку обстановки на разграничительной линии между материковой частью Украины и АР Крым в районе н.п. Красный Чабан, после чего вернулся вглубь территории АРК.

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А в 10.10 в среду пограничный наряд пункта пропуска «Новоазовск» в Донецкой области визуально наблюдал движение беспилотного летательного аппарата вдоль границы на высоте до 500 м. БПЛА находился вне зоны обстрела наряда.

Также в районе местного пункта пропуска «Середина-Конура» Сумская области зафиксирован полет на территории РФ вертолета, который двигался вдоль линии государственной границы на расстоянии 500 м, отмечает ГПСУ.