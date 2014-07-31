В Луганске за прошедшие сутки погибли 3 мирных жителя: среди жертв - 15-летний подросток

За прошедшие сутки в Луганске погибли трое горожан, среди них - пятнадцатилетний подросток

Об этом сообщает пресс-служба Луганского городского совета.

Отмечается что 30 июля на территории областного центра обстановка оставалась напряженной. В антикризисный центр поступило 2595 обращения граждан.

"В результате постоянных обстрелов города погибли 3 мирных жителя, в том числе пятнадцатилетний подросток, получили ранения 7 мирных луганчан. За минувшие сутки «скорой помощью» осуществлено 84 выезда", - подчеркивают в горсовете.

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В результате обстрелов зафиксировано повреждение 10 жилых домов и объектов. От электроснабжения было отключено более 50 тысяч абонентов во всех районах Луганска, от водоснабжения и водоотведения было отключено более 5 тысяч абонентов, без газоснабжения осталось более 4 тысяч жителей Луганска.

В диспетчерскую городской коммунальной аварийно-спасательной службы за прошедшие сутки от жителей поступило 17 обращений коммунального характера.